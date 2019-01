Gevangene steekt medegedetineerden neer die geen kant uit kunnen: “Ik had zin om iemand te vermoorden”

Een man die vast zit in een gevangenis in de Amerikaanse staat Ohio, heeft vier medegedetineerden aangevallen met een mes, terwijl ze aan een tafel waren geboeid. De gevangenen zaten rustig te kaarten toen de 38-jarige man zich uit zijn handboeien wist te bevrijden en hen te lijf ging. De slachtoffers beweren nu dat de steekpartij werd georkestreerd door het gevangenispersoneel, maar dat wordt in alle toonaarden ontkend door de ambtenaren. Het incident werd al in juni 2017 gefilmd, maar de schokkende beelden werden nu pas vrijgegeven.

“Ik wilde gewoon iemand vermoorden”, luidde de reden van Greg Reinke in het rapport dat de gevangenis had opgesteld over het incident. Even later werd nog een tweede, zelfgemaakt mes gevonden bij de man. Een van de slachtoffers - die nu op vrije voeten is omdat hij zijn straf heeft uitgezeten - is ervan overtuigd dat de aanvaller werd geholpen door de cipiers. “Hij wilde ons vermoorden”, klinkt het bij de man die achttien maanden na de aanval nog steeds moet herstellen van de verwondingen die hij toen opliep.

De aanval stopte pas toen cipiers in de gang verschenen waar de slachtoffers aan het kaarten waren en op de aanvaller afstormden. Het duurde nog drie minuten voor de hevig bloedende mannen uit hun handboeien werden bevrijd. Ze raakten zwaargewond, maar er vielen geen dodelijke slachtoffers. Nog geen acht maanden later viel Reinke opnieuw iemand aan, een cipier van deze keer. De bewaker werd 32 keer gestoken met een mens, maar ook deze aanval kende geen fatale afloop.

Reinke - die al levenslang in de gevangenis zal zitten- werd voor beide incidenten aangeklaagd voor poging tot moord. Hij pleit onschuldig.