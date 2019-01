LUDIEK OF PROVOCATIEF? Supportersgroep Union start crowdfunding om terugwedstrijd tegen KV Mechelen te ‘kopen’

De ‘Union Bhoys’, de supportersgroep van 1B-club Union, wil via een crowdfunding minstens 100.000 euro verzamelen. Met dit geld willen de fans van Union de terugwedstrijd van de halve finale van de Beker van België ‘kopen’ van KV Mechelen.

Ludiek of provocatief? Gezien de huidige situatie van KV Mechelen kan de ‘oproep’ worden beschouwd als een provocatie. KV Mechelen is immers verwikkeld in een ‘omkopingsaffaire’ waarbij het zou hebben geprobeerd om Waasland-Beveren om te kopen om zo het behoud te verzekeren.

De ‘Union Bhoys’ zien het zelf als een logische reactie na de heenwedstrijd van afgelopen woensdag. Volgens de Brusselse fans werden er twee doelpunten na twijfelachtig buitenspel afgekeurd terwijl ook in de competitie er, alweer volgens de Union-fans, een strafschop voor de Brusselaars niet werd gefloten.

Om zich te verzekeren van een plaatsje in de finale van de Croky Cup willen de fans nu de nodige fondsen verzamelen: honderdduizend euro zou moeten volstaan om de finale te bereiken. De zogenaamde crowdfunding werd gelanceerd via de Facebook-pagina van de supportersgroep.

De terugwedstrijd wordt volgende week dinsdag gespeeld, aftrap om 20.45u.