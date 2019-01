De sterkste vrouw ter wereld komt naar ons land

Lokeren - Werner Hillaert, deze week nog maar pas aangesteld als meest verdienstelijke Lokeraar van 2018, heeft zijn huiswerk voor het 23ste internationaal parktheaterfestival klaar. Hij slaagde erin om enkele acts van wereldniveau naar de Durmestad te halen.

“We hebben al aangekondigd dat het Japanse duo Witty Look en de Chileen Mr. Dyvinetz opnieuw te gast zijn op het Parktheaterfestival. Deze twee toppers stonden twee jaar geleden geprogrammeerd, maar konden door het slechte weer toen enkel indoor voor een te beperkt publiek optreden”, weet Hillaert.

Maar de publiekstrekker van dienst dit jaar wordt wellicht wel Strong Lady. De Australische noemt zichzelf de sterkste vrouw ter wereld en tilt mannen over haar hoofd alsof het pluimen zijn.

Andere blikvangers worden het Sloveense Globus Hystericus met Road to Tadam, een straatavontuur in de traditie van Indiana Jones en de Three Stoges. “Les frères Taquins wonnen de gouden medaille op het wereldfestival voor circus in Parijs en een bronzen clown op het circusfestival in Monte Carlo. Ze speelden met Cirque Knie in Zwitserland, Cirque Roncalli in Duitsland, Big Apple Circus in New York, de Crazy Horse in Parijs en de Wintergarten in Berlijn. Als dat geen referenties zijn”, vervolgt Hillaert.

Ook het Nederlandse Bencha Theater, Duo Kaos uit Guatemala en Italië en het Duo Masawa uit Italië en Argentinië zijn van wereldniveau. Mobiele acts, steltenlopers en levende beelden uit onder andere Portugal, Nederland, Polen en Israël zijn ook van de partij. Het Belgische gezelschap Compagnie Charlie zal het 23ste Parktheaterfestival afsluiten.

Theater aan Zee in Oostende schreef over hen: “De leukste en strafste voorstelling van het openluchtpodium, absoluut een voltreffer”, klinkt het.

Het parktheaterfestival vindt plaats op 26 mei 2019.