Anzegem / Tielt / Izegem -

Bij de ontploffing in Vichte vrijdag raakte ook Ziggy Vanryckeghem (21) uit Izegem zwaargewond. De jongen liep derdegraadsbrandwonden op in het gezicht en ligt in coma. “Het is vreselijk. Ik hoop dat hij dit ooit kan verwerken”, zegt zijn vader.