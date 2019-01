Facebook joeg doelbewust jonge kinderen op kosten via creditcard van ouders

Facebook heeft via spelletjes als PetVille kinderen hoge kosten laten maken via de kredietkaart van hun ouders om zo zijn eigen inkomsten te maximaliseren. De kinderen hadden soms niet door dat ze echt geld in het spel spendeerden. Dat blijkt uit documenten die het bedrijf op vraag van het Amerikaanse gerecht vrijgaf.

Via spelletjes zoals PetVille, Happy Aquarium, Wild Ones, Barn Buddy en Ninja-Saga heeft Facebook jarenlang kinderen via de kredietkaart van hun ouders op kosten gejaagd. Het gaat over honderden tot duizenden euro’s aan in-gamevoordelen, om bijvoorbeeld sneller vooruit te gaan in het spel. Kinderen hadden vaak niet eens door dat ze echt geld uitgaven. Als ouders vroegen het geld terug te storten, ­weigerde Facebook dat vaak.

De praktijk kwam aan het licht in documenten uit 2010-2014, die Facebook nu bekendmaakt op verzoek van het ­gerecht. Daaruit bleek ook dat Facebook spelontwikkelaars aanmoedigde kinderen geld te laten uitgeven zonder de toestemming van de ouders. Hoewel medewerkers Facebook waarschuwden, negeerde het bedrijf dat. Een policy die ervoor zou zorgen dat kinderen eerst details van de kredietkaart moesten ingeven voor ze iets konden kopen, werd nooit ingevoerd.

De rechtszaak werd in 2016 beslecht. Gisteren kwam er een persbericht waarin Facebook stelt dat het intussen ­samenwerkt met ouders en experts om in tools te voorzien voor gebruikers. “We onderzoeken ook routineus onze ­eigen praktijken en in 2016 zijn we overeengekomen ons beleid te updaten en speciale middelen te bieden voor terugbetalingsverzoeken.”

Wie wil voorkomen dat zijn kind geld uitgeeft in games doet er goed aan geen kredietkaart of betalingsgegevens te koppelen aan ­accounts, zegt Elke Boudry van Mediawijs. “Wijs je kind er ook op dat spellen die gratis lijken, dat niet echt zíjn.”

Wat de gevolgen zullen zijn voor Facebook is moeilijk te voorspellen, zegt social media-expert Sofie Verhalle. “Van eerdere schandalen ondervond het bedrijf reputatieschade. We denken nu meer na over wat we delen. Toch was er geen leegloop, want Facebook is een gewoonte die moeilijk te doorbreken valt.”

Het bedrijf zelf kijkt vooral naar de economische impact. “Maar aangezien deze feiten dateren van 2010-2014 en Facebook kan aanhalen dat het intussen de nodige maat­regelen heeft genomen, kan het grote schade vermijden.”