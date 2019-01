Rechter tikt minderjarige op de vingers voor moord op Priscilla, vader geschokt: “Dit is toch geen straf?”

Beersel - Zeven jaar. Zolang heeft het geduurd alvorens Ronny Sergeant een van de verdachten van de brutale moord op zijn dochter ­Priscilla voor de rechter zag verschijnen. Om te horen dat J. van de jeugdrechter hoogstens een tik op de vingers kan krijgen. “Een ­berisping, dat is toch geen straf?”

Het lichaam van de 14-jarige Priscilla Sergeant werd in de zomer van 2012 teruggevonden in een veld in het Vlaams-Brabantse Dworp. “Zeer waarschijnlijk omgekomen door verstikking”, besloot de wetsdokter. Daags voordien was het meisje door de hel gegaan, in het huis van Johan D.V. (46) in het naburige Huizingen. Ook J., toen amper 12 jaar, en de vier jaar oudere A. waren daar aanwezig. Priscilla werd urenlang gepest. Tot zij op een bepaald moment geen teken van leven meer gaf. In plaats van de hulpdiensten te bellen, sleepten haar drie “vrienden” haar lichaam in de auto van D.V., en dumpten haar in een veld.

D.V. hing als enige volwassene een correctioneel proces boven het hoofd. Voor onmenselijke behandeling met de dood tot gevolg, opzettelijke slagen en verwondingen en aanranding van de eerbaarheid. Maar hij verkoos zich nog voor het proces van het leven te beroven.

In tranen de zaal uit

Dus bleven de twee minderjarigen over. Zij werden aan de jeugdrechter toevertrouwd. J. verscheen vrijdag als eerste voor de rechtbank. Voor Ronny Sergeant, de vader van Priscilla, was dat een ware beproeving. Hij verliet in tranen de zaal toen hij hoorde dat de jeugdrechter J. niet meer dan een berisping kon geven voor zijn mogelijke betrokkenheid bij de dood van Priscilla. Omdat J. amper 12 was op het moment van de feiten. “Hij zat er zo onbewogen bij. Het ging toch om de gruwelijke dood van mijn meisje? En een berisping, dat is toch geen straf?”

Volgens de speurders speelde J. geen vooraanstaande rol in de dood van Priscilla. Maar hij was er wel bij, en zweeg dagenlang. Daarom vraagt het openbaar ministerie een maatregel voor hem.

Ronny Sergeant vraagt zich nu af wat hij moet verwachten van het tweede proces, tegen A. Dat had vorige week al moeten plaatsvinden, maar A. stuurde zijn kat. Hij krijgt van de rechter nog een tweede kans, op 8 februari, om zijn rol bij de dood van Priscilla te komen toelichten.