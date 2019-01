Geen transfer naar Newcastle voor Jordan Lukaku: Engelse club bevestigt het afspringen van de overeenkomst

De transfer van Jordan Lukaku naar Newcastle United gaat niet door. Dat werd bevestigd door de Engelse club zelf. Italiaanse bronnen melden dat de verdediger van Lazio Roma niet door de medische testen is geraakt waardoor de deal is afgesprongen.

De jongste van het voetballende broederpaar sukkelde al geruime tijd met de knie wat hem onder anderen het WK kostte. Na een lange revalidatie leek hij nu toch opnieuw speelklaar te zijn en hij mocht bij zijn Italiaanse werkgever ook al enkele keren in actie komen.

UPDATE: Agent Vincenzo Morabito hints Jordan Lukaku failed his #NUFC medical. "I think they might send him back..." #Lazio https://t.co/5JmyreCNbj