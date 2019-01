Oorlog tussen Colruyt en Mars escaleert: “En ik vrees dat dit nog maar begin is”

Bij Colruyt vallen in de snoepafdeling steeds meer ‘gaten’ te bespeuren. De ­inkoopgroep waartoe de supermarkt ­behoort, boycot al sinds begin december Mars, de producent van de gelijknamige chocoladereep maar ook van Whiskas, ­Pedigree en Uncle Ben’s. En dat begint meer en meer zijn sporen na te laten in de winkelrekken.

Wie dit weekend bij Colruyt een voorraadje van zijn favoriete chocoladesnack wil inslaan, zou weleens van een kale reis kunnen terugkeren. “Tijdelijk onbeschikbaar. Gelieve ons te verschuldigen.”

Er zit een serieuze haar in de boter tussen Agecore, de inkoopgroepering waartoe Colruyt behoort, en de Amerikaanse multinational Mars. Oorspronkelijk viseerde Agecore ook Heineken en Red Bull, maar die disputen lijken intussen van de baan.

“Sinds begin december boycotten Colruyt & co. de multinational Mars. De winkelketens eisen lagere inkoopprijzen”, zegt Stefan Van Rompaey van vakblad RetailDetail. Aanvankelijk verdwenen bij Colruyt vooral ­petfoodproducten uit de rekken, ­zoals kattenvoer van Whiskas of ­hondenvoer van Pedigree. “Maar nu lijkt het conflict een nieuwe fase ­ingegaan. Nu is in de winkels ook steeds meer bekend snoepgoed van de fabrikant, zoals de mini-uitvoeringen van Mars, Snickers en Bounty, ‘tijdelijk onbeschikbaar’. Ook de voorraad Uncle Ben’s begint gaten te vertonen. Wellicht raken de stocks in de distributiecentra uitgeput, omdat er geen bestellingen meer worden geplaatst. Maar mogelijk voert Agecore de druk gewoon nog verder op.”

Volgens de retailspecialist leidt het geschil intussen ook tot lege rekken bij het Duitse Edeka en het Zwitserse Coop. Samen met het Franse Intermarché, het Italiaanse Conad en het Spaanse Eroski zijn de bij Agecore aangesloten winkel­ketens goed voor een omzet van om en bij de 140 miljard euro. “En dan kan je wel wat extra druk zetten op je leveranciers”, zegt Van Rompaey.

“Het is een publiek geheim dat de winstmarges van de supermarktketens vandaag onder druk staan en dat de consument ook ­almaar minder trouw is. Winstmarges verhogen door de prijzen op te drijven, is door de enorme concurrentie ­dodelijk. En dus kiezen de supermarkten voor de vlucht vooruit door hun leveranciers ­onder druk te zetten en zo lagere inkoop­prijzen te versieren.”

Niet eerste keer

Colruyt & co. zijn met deze ­boycot overigens niet aan hun proefstuk toe. “Afgelopen voorjaar haalde de inkoopgroepering al honderden producten van Nestlé uit de rekken. Ook toen deed Colruyt mee, maar dan op iets beperktere schaal. Het conflict sleepte aan van half februari tot eind april. Pas dan werd ­eindelijk een akkoord bereikt. ­Details over de deal werden toen niet vrijgegeven, maar waar­nemers gaan ervan uit dat Nestlé wel degelijk toegevingen heeft ­gedaan aan de supermarkten om zijn producten opnieuw in de rekken te krijgen. Het ziet er nu naar uit dat Mars hetzelfde lot zal ­ondergaan. En ik vrees voor de merkproducenten dat dit nog maar het begin is.”