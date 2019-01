FA CUP: Romelu Lukaku loodst Manchester United met twee assists voorbij Arsenal

De topper in de vierde ronde van de FA Cup werd vanavond in London gespeeld. Manchester United ging door op zijn elan: het won met 1-3 op het veld van Arsenal, onder anderen dankzij twee assists van Romelu Lukaku. Twintig minuten voor tijd werd Lukaku naar de kant gehaald.

Scoren deed onze landgenoot niet maar hij maakte wel indruk bij zijn basisplaats op het veld van Arsenal. Vooral de assist voor Alexis Sanchez, randje buitenspel, was indrukwekkend. Vier thuisverdediger verwachtten een schot en wierpen zich al in de vermoedelijke baan van de bal maar in plaats van te schieten, stak Lukaku het leder subtiel door naar Alexis Sanchez. De voormalige Arsenal-spits omspeelde doelman Cech en werkte beheerst af. Ook de assist voor het tweede doelpunt kwam van Lukaku, Lingard werkte beheerst af.

BIG ROM sees it all. A double assist for the Red Devil against Arsenal! #ARSMAN pic.twitter.com/NI8rTSpVga — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) January 25, 2019

Een tegentreffer van Aubameyang zorgde op slag van rust nog even voor spankracht maar een derde bezoekende treffer, van de voet van invaller Martial, deed de deur definitief op slot. Sinds het vertrek van Mourinho en de komst van Solskjaer als coach lijkt de trein van United definitief vertrokken.