Michael Schroyens (26) uit Stabroek gaat proberen vijf dagen aan een stuk wakker te blijven. Hij is donderdag om 20 uur begonnen en wil tot maandag 20 uur zijn ogen openhouden. Met zijn actie wil hij geld inzamelen voor het Netwerk tegen Armoede.

Vijf dagen wakker blijven: het klinkt gemakkelijker dan dat het is. In 2017 liep een gelijkaardige poging in Brasschaat bijna faliekant af. William Baeyens (53) en Georgios Michailidis (59) wilden toen ...