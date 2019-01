Na Antwerp-Standard: Preudhomme verwijt zijn spelers niets maar beseft dat er meer inzat

Het gelijkspel (1-1) tussen Antwerp en Standard maakte geen beide coaches blij. Michel Preudhomme zag een tegenstander met een man minder alsnog terugkeren, Antwerp-coach Bölöni hekelde de VAR.

Michel Preud’homme was na afloop gematigd tevreden over het 1-1-gelijkspel van zijn ploeg. “We wisten dat dit een moeilijke match ging zijn. De eerste helft vond ik het niet goed genoeg, anderzijds hebben we slechts één tegenaanval weggegeven. We komen na de rode kaart op 0-1. Daarna krijgen we een doelpunt tegen op een counter van onszelf. Dat is heel spijtig, want we hadden hier een goede zaak kunnen doen. Daarom ben ik toch een beetje teleurgesteld, ook al zeg je op voorhand dat een gelijkspel wel oké is.”

LEES OOK. Woelige topper tussen Antwerp en Standard kent geen winnaar, thuisploeg komt terug ondanks rode kaart

Antwerp-coach Laszlo Bölöni was niet te spreken over de tussenkomsten van de VAR, met name tijdens de penaltyfase vlak voor de rode kaart van Lamkel Ze. Preud’homme “Ik heb de fases nog niet teruggezien. Maar in principe is de VAR er om fouten recht te zetten. Bij bepaalde beslissingen zit je met interpretatie, maar ik ben altijd voorstander geweest. Ook al ben je het er soms niet mee eens. Of dit nu een gemiste kans is? We hadden een goede mogelijkheid om hier te winnen, maar ik kan mijn spelers niets verwijten.”