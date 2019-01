En de favoriet op het WK sledehondenrace is ... een Vlaming: “Iedereen zou dit minstens één keer moeten voelen”

Zutendaal -

De bikkelharde concurrentie komt uit Canada, de VS, Polen, Zwitserland en Oostenrijk. Allemaal ‘sneeuwlanden’, waar het een pak makkelijker trainen is dan in België. En toch is Stefan Goris (32) uit Zutendaal een van de grote favorieten op het wereldkampioenschap sledehondenrace komende week in de Franse Alpen. Vijf jaar geleden werd hij al eens wereldkampioen. “Een bol kaas en een pak worsten, meer kreeg ik toen niet.” En dat voor een hobby die 20.000 euro per jaar kost.