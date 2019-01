COMMENTAAR. Chef voetbal Ludo Vandewalle zag en hoorde op de Bosuil veel onwetendheid

Het ging er na afloop van Antwerp-Standard weer fel aan toe. Vooral van de kant van Laszlo Bölöni werd gefulmineerd in de richting van de ref en de VAR. Wat opviel: de Antwerp-trainer leek nauwelijks te weten waar het bij de videoref precies om gaat. Hij meende te weten dat de VAR op 500 kilometer van het Bosuilstadion vanuit de zetel zijn beslissingen neemt. Dit terwijl het busje dicht bij het stadion stond geparkeerd. Hij zei dat zijn spelers bij de Standard-goal stopten met spelen, omdat de grensrechter zijn vlag in de hoogte stak. De tv-beelden geven het niet aan en het is hoogst twijfelachtig dat dit gebeurde, aangezien alle Antwerp-spelers met hun rug naar de grensrechter stonden. Maar nog dwingender: spelers moeten altijd op het fluitje van de ref wachten alvorens te stoppen met spelen en Wim Smet had helemaal niet gefloten. Als de VAR dan, volkomen terecht, want geen buitenspel, het doelpunt van Standard goedkeurt, is daar niets tegen in te brengen.