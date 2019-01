Anderlecht-spits spreekt klare taal: “Nu naar China of Qatar? Zelfs niet voor 20 miljoen”

Anderlecht wil nog een topspits halen om de crisis te bezweren. Sardar Azmoun van Rubin Kazan en Vincent Janssen van Tottenham worden genoemd, maar dan moet Ivan Santini (29) wellicht weg. Die staat nu echter in de basis en wil niet vertrekken. Al zeker niet naar China of Qatar, waar paars-wit hem nochtans hoopt te slijten. “Ik kan zelfs nog grotere clubs dan Anderlecht aan.”

In zijn eerste zes maanden in het Astridpark scoorde Ivan Santini elf keer. Dat zijn degelijke cijfers, maar er wordt steeds vaker gezegd dat de Kroaat geen spits is voor Anderlecht. Hij voetbalt te weinig ...