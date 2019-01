Nieuwkomer Roman Bezus wil bij AA Gent weer international worden, Buffalo’s gingen ook voor Canesin

AA Gent heeft zijn derde wintertransfer eindelijk beet. De Buffalo's officialiseerden gisteren de komst van Roman Bezus en de 28-jarige Oekraïense middenvelder mag dit weekend op bezoek bij KV Kortrijk al meteen hopen op zijn debuut.

“De keuze voor AA Gent lag voor de hand”, sprak Bezus gisteren. “Zo is er de aanwezigheid van mijn twee landgenoten, Roman Yaremchuk en Igor Plastun. Daarnaast kan ik met de Georgische jongens, Giorgi Chakvetadze en Giorgi Kvilitaia, ook nog een aardig woordje wisselen in het Russisch.”

Daarnaast blijkt Bezus ook te zijn bezweken voor de ­ambitie van zijn nieuwe werkgever. “Deze club wil elk jaar meestrijden voor de beker en ambieert telkens ook Play-off 1. Volgend jaar kunnen we zelfs weer wat hoger mikken. Daarnaast is er ook uitzicht op Europees voetbal. Ik zocht ook een club waar ik mijn plaats in het Oekraïense elftal opnieuw kan heroveren en dat zal me sneller lukken bij een team als AA Gent.”

Fernando Canesin

Intussen geraakte bekend dat AA Gent twee weken geleden een bod op Fernando Canesin van KV Oostende hebben gedaan.

Gent zocht iemand die zowel op de flank als achter de spitsen kan spelen. De Braziliaan – die intussen ook een Belgisch paspoort heeft – had het goede profiel, maar KVO weigerde het Gentse bod. De Kustboys wilden hun sterkhouder – dit seizoen al goed voor vier goals en vier assists – houden. Mogelijk klopt AA Gent ­opnieuw aan in de zomer, wanneer Canesin nog maar één jaar contract heeft. Hij gaf eerder al aan open te staan voor een nieuwe uitdaging.