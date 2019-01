Opvallend: Mogi Bayat overweegt comeback op Anderlecht

Het is nog niet 100 procent zeker, maar Mogi Bayat overweegt sterk om dit weekend Anderlecht-Eupen bij te wonen. Paars-wit wil na de zaak Propere Handen weliswaar geen zaken meer doen met de omstreden makelaar, maar Bayat wil zich ook niet (langer) verstoppen.

Om die reden was Mogi ook al present op de jongste twee wedstrijden van Charleroi tegen Standard en Club Brugge. Al blijft dat natuurlijk de club van zijn broer Mehdi, aan wiens zijde hij altijd welkom is.

Zijn comeback op de tribunes van Anderlecht zou een pak gevoeliger liggen. Bij paars-wit is hij eigenlijk persona non grata nadat hij twee maanden in de cel zat onder verdenking van witwaspraktijken. Toch kreeg Mogi na zijn vrijlating geen beroepsverbod. Hij mag dus gewoon werken en wedstrijden bijwonen, ook in het Astridpark.

Als het zover komt, zal Bayat zich wel ophouden in het gezelschap van het bestuur van Eupen, met wie hij ook nog goeie banden heeft. De kans dat Mogi op de viptribune in de buurt van Marc Coucke zal zitten, is ­nihil. Al is het voor Anderlecht ook noodzakelijk om soms contact te hebben met Bayat, omdat hij nog veel Brusselse spelers – zoals Trebel, Kums, Kara en Appiah – vertegenwoordigt.

Voor die laatste moeten er nog een uitgaande transfer geregeld worden en Mogi heeft ook inspraak in een eventueel vertrek van Morioka naar Charleroi.