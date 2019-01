Ex-wereldkampioen, ex-speler Real Madrid en nu aan de slag in Eupen:“België is een boeiende omgeving om als trainer te starten”

Anderlecht-voorzitter Marc Coucke sleepte de voorbije maanden het ene monument na het andere naar het Astridpark. Maar de helderste wereldster uit het Belgische voetbal zit morgenavond in de dugout van de bezoekers. Eupen-trainer Claude Makélélé ­(ex-Real Madrid, ­ex-PSG en ex-Chelsea) is geruisloos deel gaan uitmaken van het meubilair in de Jupiler Pro League. “Voor het tweede jaar het behoud afdwingen met Eupen zet ik op mijn cv naast al mijn titels.”