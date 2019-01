Yves Vanderhaeghe ontvangt met Kortrijk zijn ex- club: “Gent is afgesloten. En zonder psycholoog, hoor”

Een huwelijk is een diner dat begint met het dessert, wist de Franse schrijver Jules Sandeau al. De eerste maanden van Yves Vanderhaeghe (48) bij AA Gent – ze waren exact één jaar en zes dagen getrouwd – waren zoet, het afscheid bitter. Het werd een half jaar huppelen en een half jaar sukkelen. Een reconstructie, met commentaar van Vanderhaeghe zelf. “Ik was even gelukkig in Gent als nu in Kortrijk.”