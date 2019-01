Laurens De Bock, amper 26 jaar en al een ancien bij KV Oostende: “Op het einde voelde ik me geen voetballer meer bij Club”

“Omdat ik al zoveel jaren meedraai, heb ik soms wel het gevoel dat ik ­eigenlijk ouder ben.” Het debuut van Laurens De Bock in eerste klasse ligt inmiddels al negen jaar achter ons en onderweg liep hij de linkerflank af van Lokeren, Club Brugge, Leeds United en nu KV Oostende. En toch is de verdediger nog steeds maar 26 jaar. Daarom 26 messcherpe, gekrulde voorzetten, nu hij met KVO de landskampioen op bezoek krijgt.

Heb je ooit tegen je zin gevoetbald?

“Er waren zeker periodes waarin de goesting minder was. In mijn laatste maanden bij Club op de bank, vroeg ik me af waarom ik nog trainde. Het leidde toch tot niets ...