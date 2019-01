Ook Belgisch gerecht gaat samenwerken met Football Leaks omtrent Moeskroen, eigenaar zal club niet verkopen

Het federaal parket voert een onderzoek naar schriftvervalsing, oplichting en witwassen bij eersteklasseclub Moeskroen. In de documenten van Football Leaks staat informatie over de Henegouwse club, waarin het gerecht is geïnteresseerd. Er is al contact geweest tussen de advocaat van de klokkenluider en het parket.

Na contacten met het Franse en het Zwitserse gerecht, ontstaat nu dus ook tussen het Belgische gerecht en Rui Pinto, de klokkenluider achter Football Leaks, een samenwerking. “We hebben contact opgenomen met de federaal procureur in Brussel en hij heeft de wil geuit om met Pinto samen te werken”, zegt William Bourdon, de advocaat van Pinto. Het federaal parket heeft dat ook bevestigd.

De 30-jarige Portugees Rui Pinto werd vorige week in Hongarije opgepakt op vraag van de Portugese autoriteiten. Zij voeren een onderzoek tegen hem wegens poging tot afpersing en schending van geheimhouding. De klachten daarover dateren van eind 2015.

Piempongsant

Moeskroen-voorzitter Patrick Declercq en CEO Paul Allaerts deelden gisteren mee dat meerderheidsaandeelhouder Pairoj Piempongsant aan boord blijft. Eerder had de Thaise zakenman zijn pijlen nochtans op het Griekse Panathinaikos gericht en zou hij de helft van zijn aandelen – hij bezit 90 procent van de club –weer verkopen. “Maar Panathinaikos heeft te veel schulden”, zegt voorzitter Declercq. “Bij ons is dat niet het geval. Piempongsant heeft al twee miljoen geïnvesteerd in Moeskroen en garandeert dat er volgend seizoen een mooi budget zal zijn, zodat de licentie kan binnengehaald worden. We hebben zelfs al spelers op het oog.”