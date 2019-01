Het immense leed van de ouders die nu ook hun tweede zoontje verliezen

“We geloven in God maar wat hij ons nu aandoet, is niet correct”. Dat zeiden de ouders van Julen deze week. José Roselló en Victoria García hadden net verteld over hoe ze twee jaar geleden hun oudste zoontje Oliver ook al verloren. Na een reddingsoperatie van dertien dagen blijkt dat José en Victoria ook hun tweede zoontje Julen verloren zijn.

José Roselló en Victoria García zijn allebei van Malaga, het zuiden van Spanje. Alle twee 29 jaar . Jonge mensen nog. Maar ze hebben nu al veel meer geleden dan de meeste andere families over een heel leven.

José is - volgens sommige Spaanse media - een zelfstandig website-ontwikkelaar. Na de crisis in Spanje had hij het moeilijk nog veel opdrachten binnen te krijgen. De moeder werkt tot vandaag nog steeds in een fastfood-keten. Daar leerden ze elkaar kennen. “Vandaar dat ik er zo goed doorvoed uitzie”, grapte José vaak.

Oliver is een engeltje

Het koppel is vijf jaar geleden getrouwd en kreeg al snel een zoontje: Oliver. Anderhalf jaar geleden, toen Oliver drie jaar oud was, is hij plots overleden. De ouders waren met Oliver op wandel langs het strand toen het jongetje plots in elkaar stuikte. Spoeddiensten werden erbij gehaald; in het ziekenhuis van Malaga deden artsen al het mogelijke. Niets baatte: Oliver overleed. Autopsie wees uit dat het jongetje aan een aangeboren hartafwijking leed. Sneller onderzoek had dat nochtans aan het licht kunnen brengen. Gepaste medicatie had Oliver kunnen beschermen.

Sinds zijn dood spreken de ouders niet meer van Oliver maar van “ons engeltje”. José Roselló en Victoria García zijn diepgelovig en ervan overtuigd dat hun overleden zoontje nu als engeltje in de hemel voortleeft.

God is niet correct

“We zijn dood, de moeder is gebroken (...) Maar we hebben een engel die ons uit de hemel helpt.”Dat zei vader José toen hij een dikke week geleden voor het eerst met de pers praatte. Over zijn relatie met God was hij scherper: “We geloven nog in hem maar nu stelt hij ons toch zeer zwaar op de proef. Dit is niet meer correct.”

Twee zoontjes. Eén doodgevallen op het strand. Een ander in een diepe put gevallen. Het is zeer veel - en zeer ongelukkig - toeval. Teveel volgens kwatongen. Er lopen verdachtmakingen. Vooral omdat Julen in een put is gevallen op een stuk grond dat eigendom is van een familielid van papa José. Dan moet hij dat gebied toch goed kennen.

Dat José ook al door de Guardia Civil is ondervraagd, voedt alleen maar sommige complottheorieën. Hoe hard die Guardia Civil nadien ook haar best deed om José compleet uit de wind te zetten: “We spraken hem alleen maar om een beschrijving te krijgen van de omgeving rond de put.”