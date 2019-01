Vlaamse ombudsman waarschuwt voor groepsaankoop van elektrische wagens: “Ik kan de klachten al voorspellen”

Een week na de lancering van de groepsaankoop voor elektrische wagens hebben al 1.926 mensen zich als geïnteresseerde geregistreerd, meestal 55-plussers. Maar de Vlaamse ombudsman waarschuwt voor verrassingen, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Vorige week lanceerde de Vlaamse overheid een groepsaankoop van elektrische wagens. Intussen hebben al 1.926 mensen zich ingeschreven voor een offerte, al wil dat natuurlijk niet zeggen dat zij ook allemaal een wagen gaan kopen. De grote interesse toont volgens Vlaams minister van Energie Lydia Peeters aan dat Vlamingen elektrisch rijden meer en meer in overweging nemen. Tegen 2020 wil de Vlaamse overheid het aandeel elektrische wagens op 7,5 procent krijgen.

Al 1.926 mensen schreven zich in voor de groepsaankoop Foto: Bobex

“Deze groepsaankoop heeft nu al onze verwachtingen overtroffen”, zegt Jean-Louis Van Marcke van Bobex, dat de groepsaankoop organiseert. “Het bewijst duidelijk dat dit de trigger is die veel Vlamingen nodig hadden om tot actie over te gaan. We hebben ondertussen al extra personeel aangeworven om de grote toeloop op te vangen. Want we willen alle geïnteresseerden uiteraard zo snel mogelijk kunnen opbellen om hen in contact te brengen met een verdeler in de buurt voor een testrit.”

44 procent van de inschrijvingen is afkomstig van 55-plussers. “Het gaat opvallend vaak over iets oudere mannen, uit de stadsrand van Antwerpen of Gent. Het succes is het grootst in de provincie Antwerpen, met als topgemeente Wommelgem. Ook in Berlaar, Wijnegem, Moerbeke-Waas en De Pinte is dit een groot succes”, klinkt het.

Geïnteresseerde consumenten kiezen vaak voor een elektrische wagen ter vervanging van een oude dieselwagen die dienst doet als tweede wagen. De grootste groep geeft aan minder dan vijftig kilometer per dag te zullen rijden met de wagen.

Vlaams ombudsman: “Ik kan de klachten al voorspellen”

Toch reageert niet iedereen positief. “Meestal zijn groepsaankopen de beste garantie om niét de beste prijs te hebben”, zegt Vlaams ombudsman Bart Weekers. “Ook nu kreeg ik al veel klachten van mensen die een betere deal hebben gevonden. Ik begrijp de goede bedoelingen, maar ik kan de klachten over enkele maanden al voorspellen. Op de website doen ze alsof iedereen recht heeft op de premie van de Vlaamse overheid. Terwijl dat helemaal niet zo is. De zero-emissiepremie (tot 4.000 euro, nvdr.) krijg je bijvoorbeeld alleen als je die wagen als particulier aankoopt.”

Vlaams ombudsman Bart Weekers Foto: Bart Dewaele

“Dus over enkele maanden krijgt het Vlaams Energieagentschap de wind van voren, omdat het die premies niet aan iedereen uitbetaalt”, aldus Weekers. “Die mensen gaan klagen, en dan ga ik moeten zeggen: ‘Sorry overheid, als jullie zo communiceren, dan begrijp ik dat mensen dit niet wisten.’ Dan is de vraag: krijgen die mensen alsnog hun premie?”

Bobex: “We zullen het nog eens expliciet vermelden”

Bij Bobex is men zich van geen kwaad bewust. “Dat staat wél op onze website, maar we zullen het nog eens expliciet vermelden bij de prijsvergelijking, zodat mensen zich zeker niet vergissen”, luidt het daar.

Intekenen voor de groepsaankoop kan nog tot midden mei. Er worden vier verschillende modellen aangeboden: de Renault ZOE, de Peugeot iON, de Nissan Leaf en de Hyundai Kona.