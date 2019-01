Exact 25 jaar na moord op pastoor: zijn dubbelleven is achterhaald, maar van dader nog altijd geen spoor

Veel parochies keken jaloers naar het Vlaams-Brabantse Vlezenbeek toen daar begin jaren negentig een jonge, moderne priester aan de slag ging. De 45-jarige Herman Meert werd snel populair en lokte opnieuw volk naar de kerk. De verslagenheid was dan ook groot toen de priester in januari 1994 dood werd teruggevonden. Vermoord. Door wie en waarom? Dat is vandaag, exact 25 jaar later, nog altijd niet duidelijk. Wat de speurders wel konden achterhalen: het dubbelleven van de priester. Meert viel op jongens, en het bisdom wist daarvan.

Herman Meert wordt in februari 1978 tot priester gewijd en zorgt onder meer voor kinderen in een tehuis in Vremde. Hij is legeraalmoezenier geweest en priester in Dilbeek wanneer hij in 1993 pastoor wordt ...