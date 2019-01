Extreem gevaarlijk: bestuurder probeert sneeuw van voorruit te verwijderen… tijdens het rijden

Het moet een van de vreemdste taferelen zijn die de Canadees Gavin Gerbz al in zijn leven heeft gezien. Toen de man samen met enkele vrienden op Highway 401 in Toronto reed, zag hij hoe een andere automobilist tijdens het rijden probeerde om sneeuw te verwijderen van de voorruit. Levensgevaarlijk natuurlijk, aangezien de bestuurder nauwelijks voor zich uit kon kijken.

Het bizarre schouwspel deed zich afgelopen woensdag voor. De sneeuw lag aanvankelijk op het dak van de wagen, maar kwam vermoedelijk door een remmanoeuvre op de voorruit te liggen. Toch had de dame geen zin om haar auto even aan de kant te zetten. In plaats daarvan probeerde ze alle sneeuw weg te borstelen terwijl ze gewoon doorreed. Tot grote verbazing bij de andere bestuurders.

Of ze tijdens de rit een ongeval veroorzaakte, valt niet af te leiden uit de beelden. De politie van Ontario is in ieder geval op de hoogte van de video. “Ik was uiteraard geschokt toen ik zag wat er aan de hand was”, aldus agent Kerry Schmidt. “Als er ook maar iemand in zo’n situatie verzeild raakt, moet de bestuurder onmiddellijk de snelweg verlaten.”

