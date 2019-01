Nieuwe verleidster van ‘Temptation Island’ bekend: roodharige Lizzy (22) is klaar om harten te breken

Evergem - Het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’ komt steeds dichterbij en neemt nu ook een duidelijkere vorm aan. De namen van verleid(st)ers Jietse, Kimberley en Emma kenden we al. Maar nu mag daar ook nog de vurige roodharige Lizzy (22) uit Ertvelde aan worden toegevoegd, zo weet Het Laatste Nieuws.

Haar familie was dan wel iets minder enthousiast, na twee jaar het aanbod te krijgen heeft barvrouw Lizzy tevreden “ja” gezegd op de vraag of ze het de bezette mannen moeilijk wou komen maken op ‘Temptation Island’. Want voor hen heeft ze niet veel respect. “Ik vind het bullshit om op die manier je relatie te testen. Volgens mij wil je dan gewoon op tv komen of je saaie relatie wat leuker maken”, reageert ze in een interview aan Het Laatste Nieuws. Echt geloven dat een man trouw kan blijven, doet ze niet. “Euh... Ik ben dat zelf niet altijd, dus ’t zou raar zijn als een man dat wel kan”, klinkt het.