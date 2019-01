GERUCHTEN. Tweede Premier League-club zwaait met miljoenen voor Perisic, PSG wil ‘revanche’ op FC Barcelona

Tot donderdagavond zijn de poorten van de transfermarkt geopend en veel Europese voetbalteams zijn nog naarstig op zoek naar een winterdeal. Zo geniet Ivan Perisic plots de belangstelling van een tweede ploeg uit de Premier League en wil PSG gaan shoppen in Barcelona na het mislopen van Frenkie de Jong.

Dat Engeland de volgende bestemming lijkt te worden voor Ivan Perisic hangt al langer in de lucht. In 2017 was de Kroatische ex-speler van Club Brugge al bijna vertrokken richting Manchester United, maar uiteindelijk weigerde zijn club Internationale hem te laten gaan. Intussen is er al heel wat veranderd. Inter is door een teleurstellend seizoen van de 29-jarige speler wel bereid om te verkopen en plakte al een prijskaartje van 40 miljoen euro op de aanvaller, terwijl in Manchester Perisic-believer José Mourinho niet meer in de dug-out zit.

Daardoor ziet nu Arsenal zijn kans om Perisic binnen te halen. Volgens de BBC willen The Gunners de Kroaat huren voor de rest van het seizoen met een optie om hem komende zomer voor de gevraagde 40 miljoen te kopen.

PSG wil Coutinho

FC Barcelona stak eerder deze week PSG de loef af in de jacht op Frenkie de Jong. Maar de Parijzenaars azen op versterking en hebben vizier nu gericht op … FC Barcelona. Volgens The Mirror is de Franse kampioen “furieus” dat de Catalanen hen De Jong hebben afgesnoept en hebben ze een hoofddoel gemaakt om de slabakkende Philippe Coutinho weg te halen uit Camp Nou. Nochtans heeft de Braziliaanse middenvelder een contract tot 2023 in Barcelona en staat daarin een opstapclausule van maar liefst 400 miljoen euro.

Eerste transfer voor Tottenham?

Tot slot nog even naar Tottenham, die opmerkelijk genoeg in twee mercato’s nog geen enkele nieuwe speler heeft aangekocht. Daar lijkt nu echter verandering in te komen, want de Londenaars tonen belangstelling voor Adrien Rabiot. De Fransman zit op een zijspoor bij PSG sinds hij zijn aflopende contract niet wil verlengen en komende zomer dus gratis dreigt te vertrekken. Tottenham ruikt zijn kans en volgens The Sun boden de Londenaars 23 miljoen euro voor de centrale middenvelder. Hij zou dan de lege plek van Moussa Dembélé, die naar China vertrok, kunnen opvullen.