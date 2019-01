Crevits en Bogaert kennen voornaamste medekandidaten op West-Vlaamse CD&V-lijsten

Het provinciaal bestuur van CD&V in West-Vlaanderen heeft zaterdag de belangrijkste plaatsen op de Vlaamse lijst en de Kamerlijst voor de verkiezingen van mei vastgelegd. Lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Hendrik Bogaert (Kamer) weten dus met wie ze campagne zullen voeren.

De namen van de lijsttrekkers waren al bekend. Na Crevits volgen op de Vlaamse lijst achtereenvolgens Bart Dochy (Vlaams parlementslid en burgemeester van Ledegem), Martine Fournier (Vlaams parlementslid uit Menen), Loes Vandromme (schepen uit Poperinge), Kurt Vanryckeghem (burgemeester van Waregem) en Bart Plasschaert (schepen in Oostende).

Als lijstduwer werd Felix De Clerck (Kortrijk), zoon van Stefaan De Clerck, aangeduid. De eerste opvolgersplaatsen zijn voor Brecht Warnez (schepen in Wingene) en Katrien Desomer (schepen in Ieper).

Op de Kamerlijst krijgt lijsttrekker en Kamerlid Hendrik Bogaert het gezelschap van Nathalie Muylle (Kamerlid en schepen in Roeselare), Franky Demon (Kamerlid en schepen in Brugge), Roel Deseyn (Kamerlid uit Kortrijk), en Lies Dezeure uit Veurne.

De lijstduwer van de West-Vlaamse CD&V-Kamerlijst is Frederiek Vermeulen (Ichtegem), op de hoogste opvolgersplaatsen staan Bercy Slegers (Wervik) en Kevin Defieuw (schepen in Wevelgem).

De bijeenkomst van het West-Vlaamse bestuur duurde zaterdag de hele ochtend. “Het is een lange meeting geweest, iedereen heeft zijn mening kunnen geven”, aldus Hendrik Bogaert. Hij gaf toe dat er soms wat discussies zijn geweest, “maar uiteindelijk is de lijst gestemd zoals die was voorgesteld door het lijstvormingscomité.”

“We hebben een sterke lijst”, aldus nog Bogaert, “waarmee we hopen de uitstekende resultaten van de provinciale verkiezingen door te zetten.” Bij de provinciale verkiezingen in oktober 2018 haalde CD&V in West-Vlaanderen 25,9 procent.