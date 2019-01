Brussel -

Zondagavond en tijdens de nacht van zondag op maandag trekt een depressiekern van de Noordzee via Nederland naar Duitsland, zo meldt het KMI zaterdagmiddag. In de onstabiele lucht over onze streken ontwikkelen er zich dan buien. Die buien kunnen in de kuststreek tijdelijk gepaard gaan met rukwinden van 80 tot 100 kilometer per uur.