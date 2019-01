Chaos en vernieling in Turkije door tornado: vliegtuigen waaien weg, auto belandt in rivier door rukwind

Een tornado veroorzaakte afgelopen week heel wat chaos en vernieling in de Turkse stad Antalya. In de luchthaven verplaatste de windhoos vliegtuigen alsof ze van papier waren gemaakt. Een man sprong in een rivier om een vrouw te redden, wier auto is het water was beland door een rukwind, maar ze moesten beiden worden gered door de hulpdiensten. De Turkse kuststad werd zaterdag ook nog geteisterd door het stormachtige weer, waardoor hoge golven krachtig tegen de kustlijn beukten.