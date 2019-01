Autopsie op Julen (2) afgelopen: “Kneuzingen en ernstig hoofdletsel”

De autopsie op het lichaam van de tweejarige Julen Roselló, de peuter die in een diepe schacht viel in het Spaanse Totalán, is afgelopen. De resultaten zijn nog niet bekendgemaakt door de autoriteiten, maar verschillende Spaanse media schrijven al over details uit het rapport. Zo zou het jongetje een “ernstig hoofdletsel” en “meerdere kneuzingen en verwondingen” hebben opgelopen.

Maar liefst dertien dagen, zo lang duurde de reddingsoperatie om de kleine Julen uit een diepe schacht te halen. De Spaans peuter viel op 13 januari in de put toen hij heel even aan het oog van zijn ouders ontsnapte: papa Jose Roselló wilde een vuurtje maken, mama Vicky Garcia kreeg telefoon. Toen het lichaam van Julen in de nacht van vrijdag op zaterdag eindelijk werd bereikt op een diepte van zo’n 75 meter, werd elk sprankeltje hoop dat nog restte de kop ingedrukt: het jongetje had zijn val niet overleefd.

Het lichaam van Julen werd zaterdagochtend naar een forensisch instituut in Malagá gebracht voor een autopsie. De autoriteiten hebben de resultaten van het rapport nog niet officieel vrijgegeven, maar volgens verschillende Spaanse media zijn er wel degelijk al details bekend. Zo zou de peuter een ‘vrije val’ van zo’n 71 meter gemaakt hebben, met de armpjes omhoog, tot op het punt waar de mijnwerkers hem later troffen. Daarnaast is er sprake van een “ernstig hoofdletsel” en “meerdere kneuzingen en verwondingen”, zo schrijft El Mundo.

“Onmiddellijk overleden”

De verwondingen van het jongetje wijzen erop dat hij onmiddellijk na zijn val is overleden, en dus niet langer heeft geleden. Geen pijn, geen dorst, geen honger. Al is dat een magere troost voor de ouders, die al voor de tweede keer een kind verliezen. In 2017 overleed Oliver, het broertje van Julen, aan hartfalen tijdens een strandwandeling.

Volgens getuigen wist moeder Victoria García geen blijf met haar verdriet, en schreeuwde ze “Niet opnieuw, niet opnieuw”. Vader José Roselló moest na een paniekaanval even verzorgd worden door de hulpdiensten. De ouders werden daarna overgebracht naar een uitvaartcentrum nabij hun woonplaats in Malaga, waar ze werden opgevangen door familieleden, vrienden, buren en psychologen.

Moeizame reddingsoperatie

De reddingsoperatie naar de kleine Julen verliep ontzettend moeizaam. De koker van de put was erg smal (25 tot 30 cm) en ontzettend diep (107 meter), wat het voor het ervaren reddingsteam aartsmoeilijk maakte om het jongetje te bereiken. Ook hun gebrekkige kennis van de bodem hielp niet meteen, zo verstoorde een groot rotsblok vrijwel meteen de graafwerken. De eerste parallelle verticale schacht bleek te schuin gegraven, waardoor de buizen die de put tegen instorting moesten beschermen ergens halverwege bleven steken.

Pas na twaalf dagen kon het team beginnen aan het uitgraven van een 3,8 meter lange tunnel die tot bij Julen moest leiden. Dat moest met de hand gebeuren, maar opnieuw werd op hard gesteente gestoten en dus moest de Guardia Civil mini-explosies uitvoeren om bij de peuter te geraken.

Onderzoek gaat verder

Het onderzoek naar de omstandigheden van Julens dood gaat ondertussen verder. Het Spaanse gerecht focust daarbij op de put in kwestie: die zou zonder vergunning gebouwd zijn, en niet goed afgesloten geweest zijn. Om die reden werd de hele reddingsoperatie ook gefilmd.

De put werd vannacht bedekt met een 600 kilogram zware stalen plaat. Na het gerechtelijk onderzoek zouden de put én de aanpalende schacht die gebruikt werd door de reddingswerkers definitief gevuld worden met steen. Rodriguez had ook een waarschuwing in petto: “Iedereen die een illegale waterput heeft geboord, weet dat er nog tijd is om die af te sluiten. Ik denk dat het de moeite waard is om te voorkomen dat een drama als dit ooit nog gebeurt.”