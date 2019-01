22.000 ‘gele hesjes’ tijdens betogingen in Frankrijk

Ondanks de onenigheid over hun politieke toekomst betoogden zaterdag rond 14.00 uur ongeveer 22.000 “gele hesjes” in Frankrijk, voor de elfde zaterdag op rij. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken meegedeeld. Vorige zaterdag waren het er op datzelfde tijdstip 27.000.

In Parijs waren de manifestanten rond 14.00 uur met 2.500, terwijl dat er vorige week in de vroege namiddag 7.000 waren. Het protest ging in de Franse hoofdstad gepaard met incidenten. Rond 16.00 uur zette de politie traangas en een waterkanon in, omdat demonstranten hen bekogelden. Er werden 22 mensen gearresteerd.

De “gele hesjes” hopen zichtbaar en hoorbaar te blijven in hun protest tegen het sociale en fiscale beleid van de regering. De beweging wordt echter geconfronteerd met interne verdeeldheid, zeker nadat enkele leden woensdag aankondigden aan de Europese verkiezingen deel te nemen met een eigen lijst, onder de naam “ralliement d’initiative citoyenne” (RIC). Ook neemt de populariteit van president Emmanuel Macron in recente peilingen weer toe.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP