Wortel en witloof belandt in de sloot bij spectaculair ongeval

Ronse - Een tractor is zaterdagmiddag gekanteld in Ronse. De lading wortelresten en witloofplanten kwam in de berm en sloot terecht. De weg bleef lange tijd versperd. De schade is aanzienlijk.

In de Zandstraat (N425) in Ronse is zaterdag rond 16 uur een tractor met aanhangwagen, die geladen was met cichoreiwortels, uit de bocht gevlogen en in berm omgekanteld. Bij het ongeval, dat gebeurde ter hoogte van de Hotondberg, kwam de aanhangwagen rechtop in de sloot naast de rijbaan te staan. De schade bij dit spectaculair verkeersongeval is aanzienlijk. De zijberm en sloot lagen bezaaid met wortelresten van witloofplanten.

Foto: fdv

De chauffeur, die in de Hotondberg afdaalde, verloor in de laatste bocht naar de Kruisberg de controle over het stuur, week van de rijbaan af, botste tegen een duiker en ramde de vangrails.

Foto: fdv

Ook de afsluiting van de woning in Zandstraat 12 moest er deels aan geloven. De chauffeur, die alleen in zijn cabine zat, raakte daarbij als bij wonder slechts lichtgewond. De man werd overgebracht naar het Algemeen Ziekenhuis Glorieux. De gewestweg werd tussen de N36 en de N60 afgesloten.

Om de beide zware voertuigen weer op de wielen te krijgen werd een gespecialiseerde kraan uit Geraardsbergen ontboden.