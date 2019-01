Lot van Emiliano Sala nog steeds onduidelijk, maar volgens Britse media weigert Cardiff City nog te betalen voor verdwenen voetballer

Er mag dan nog steeds geen duidelijkheid zijn over het lot van verdwenen voetballer Emiliano Sala, aan de andere kant van het Kanaal schrijven verschillende kranten al dat Cardiff City de betalingen aan Nantes heeft stopgezet. Enkele dagen voor de verdwijning van Sala waren de twee clubs een transfersom van 17 miljoen euro overeengekomen. In Wales proberen ze nu alles op alles te zetten om niet te hoeven betalen voor de voetballer die nooit aankwam.

De inzet was enorm voor Cardiff City. De ploeg die uitkomt in de Premier League had van Emiliano Sala zijn duurste transfer ooit gemaakt. Een prijskaartje van zo’n 17 miljoen euro, plus ook nog eens een contract van zo’n 10 miljoen, te verdienen over 3,5 jaar: de Argentijn, die eerder dit seizoen al 12 keer gescoord had voor het Franse Nantes, was een enorme investering. Dinsdag had hij voor het eerst moeten meetrainen met zijn nieuwe club, maar op maandagavond verdween het vliegtuigje dat hem over het Kanaal had moeten vliegen spoorloos. Een kleine ramp voor de Welshe club.

Sala werd enkele dagen voor zijn verdwijning voorgesteld bij Cardiff City. Foto: AFP

Volgens The Telegraph en Wales Online heeft Cardiff City tot nader order de betalingen aan Nantes laten stopzetten. De 17 miljoen euro die de Welshmen hadden afgesproken met de Fransen, had immers in meerdere keren betaald moeten worden. Maar in Cardiff willen ze eerst een grondig onderzoek laten instellen.

Uitzoeken of ongeval gebeurde door nalatigheid

De voetbalclub richt zijn pijlen op de beslissing om hun recordtransfer over de Noordzee te laten vliegen in een eenmotorig vliegtuigje, dat gebouwd werd in 1984 en bestuurd werd door iemand die niet eens full time piloot was. “Cardiff City had niets te maken met de vlucht, en daar blijft nieuwe informatie over binnenkomen die we graag willen onderzoeken. We bekijken of het ongeval misschien is veroorzaakt door nalatigheid”, vertelde de club aan de Britse krant The Telegraph.

Foto: REUTERS

LEES OOK. Piloot van verdwenen voetballer Emiliano Sala had vooraf gezegd dat hij niet meer zo vlot met landingssysteem kon werken

Cardiff City had Sala aangeboden te betalen voor een gewone vlucht, maar de Argentijn koos om praktische redenen voor een privévliegtuig. De voetbalclub wil nu weten in welke staat het toestel was en of piloot Dave Ibbotson wel de nodige licenties had. Eerder bleek al uit een geluidsbericht dat Sala net voor zijn dood nog gestuurd had dat de voetballer zich zorgen maakte over het eenmotorig vliegtuig.

Familie zoekt op eigen houtje verder

Volgens het Verdrag van Montreal inzake internationaal luchtvervoer is de vervoerder aansprakelijk voor de dood of lichamelijk letsel van hun passagiers. Alleen is dat bedrag begrensd tot 100.000 euro, tenzij Cardiff City kan bewijzen dat de vervoerder in de fout is gegaan. In dat geval zal de voetbalclub het volledige bedrag proberen terug te vorderen van het bedrijf Southern Aircraft Consultancy, dat eigenaar was van het toestel.

Foto: REUTERS

LEES OOK. De vraag die we nu eigenlijk niet willen stellen: wat gebeurt met de 17 miljoen euro voor verdwenen voetballer Emiliano Sala?

Donderdag raakte bekend dat reddingswerkers de zoektocht naar de verdwenen voetballer en zijn piloot stopzetten. Inmiddels heeft zijn familie echter aangekondigd dat het zelf zal blijven verder zoeken. Dankzij geld dat online werd ingezameld en een gulle gift van PSG-ster Adrien Rabiot werden twee schepen ingeschakeld in de zoektocht op de Noordzee.

LEES OOK. Familie Emiliano Sala zoekt zelf verder naar verdwenen voetballer dankzij inzamelactie en gulle gift PSG-ster