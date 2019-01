Verrassende lijsttrekkers voor Groen in Vlaams-Brabant en Limburg

De bekendmaking van de lijsttrekkers bij Groen had zaterdag enkele verrassingen in petto. De Vilvoordse deradicaliseringsambtenaar Jessika Soors zal de Kamerlijst trekken in Vlaams-Brabant, terwijl Barbara Creemers bovenaan de Limburgse Kamerlijst komt. Eerder werd Hind Salhane nog getipt voor die plaats.

De leden van Groen stemden zaterdag in alle provincies over de ‘strategische plaatsen’ op de lijsten voor de verkiezingen van 26 mei. In Antwerpen stonden Meyrem Almaci (Vlaams) en Kristof Calvo (federaal) buiten kijf, Oost-Vlaamse certitudes waren Bjorn Rzoska (Vlaams) en Stefaan Van Hecke (federaal).

Intussen bevestigden de leden in West-Vlaanderen ondervoorzitter Jeremie Vaneeckhout (Vlaams) als tweede lijsttrekker naast Wouter De Vriendt (federaal). In Limburg krijgt Johan Daenen (Vlaams) nu dus Creemers als federale evenknie. Vlaams parlementslid An Moerenhout trekt de Vlaamse lijst in Vlaams-Brabant.

In Brussel zijn de stemmen nog niet geteld. Ook meer details over de andere ‘strategische plaatsen’ volgen nog.

Vrijdag raakte al bekend dat Groen ook Bogdan Vanden Berghe, directeur bij de ngo-koepel 11.11.11, kon strikken. Hij krijgt een belangrijke plaats op de Antwerpse Kamerlijst van Groen. Ook Chris Steenwegen, de afgelopen 7 jaar directeur van Natuurpunt, maakt nu de overstap naar de partij.