Huis onbewoonbaar na brand in hobbykamer in Izegem

Izegem - In Izegem is zaterdagavond een brand ontstaan in een huis in de Oekensestraat. Doordat er enkele airsoftpatronen vuur vatten, ontstonden er luide knallen. De bewoonster was aanwezig maar kon op tijd buiten geraken.

De brand ontstond in de hobbykamer op de eerste verdieping van het huis. Nadien zette het vuur zich verder naar de zolder. In de hobbykamer lagen er ook enkele airsoftpatronen, toen die in aanraking kwamen met het vuur ontstonden er luide knallen. De bewoonster, op dat moment gewoon thuis, kon op tijd buiten geraken en de hulpdiensten verwittigen.

De precieze oorzaak van de brand is nog onduidelijk en wordt onderzocht. Mogelijk is er een probleem ontstaan bij het opladen van batterijen. Het vuur is intussen onder controle, het huis is weliswaar onbewoonbaar verklaard.