Vital Borkelmans en Stephan Van Der Heyden verlengen contract bij Jordanië met vier jaar na knappe prestaties op Asian Cup

Vital Borkelmans en Stephan Van Der Heyden, de Belgische bondscoach van assistent-coach van de nationale voetbalploeg van Jordanië, hebben een contractverlenging van vier jaar getekend. De twee plukken de vruchten van hun knappe prestaties op de Asian Cup.

Jordanië verraste op de Asian Cup door als 109de op de wereldranking een groep met Australië, Syrië en Palestina te winnen. In de achtste finales volgde de uitschakeling na penalty’s tegen Vietnam. Eerder zei Borkelmans al in een interview met onze krant dat hij het geweldig naar zijn zin had in Jordanië.

