Vijftig massagraven ontdekt in Congo

In het westen van de Democratische Republiek Congo heeft een gezamenlijke onderzoeksmissie van de VN en de autoriteiten meer dan vijftig massagraven ontdekt, na de moordpartijen van midden december in de regio. Dat hebben de Verenigde Naties meegedeeld.

“We hebben in Yumbi in de provincie Mai-Ndombe meer dan vijftig massagraven of individuele graven geïdentificeerd”, verklaarde Abdoul Aziz Thioye, directeur van het VN-Mensenrechtenbureau (BCNUDH) in Congo. Volgens hem wijst dit erop dat het aantal doden hoog ligt, omdat een massagraf vijf tot honderden lichamen kan bevatten.

“Er lopen onderzoeken. Ze hebben soldaten en politieagenten vermoord”, verklaarde generaal Fall Sikabwe, legerleider in het westen van Congo, zonder verdere details te geven over de moordenaars.

Het geweld houdt verband met de strijd over voorouderlijke gronden tussen de nunu- en téndégemeenschap, na een begrafenis van een nunuleider ondanks een verbod van de plaatselijke autoriteiten. Sinds 16 december 2018 hebben meer dan 16.000 mensen hun toevlucht gezocht in Congo-Brazzaville door de Congo-rivier over te steken, zei de VN in een rapport van 17 januari.

Tussen 16 en 18 december vorig jaar werden minstens 890 mensen gedood in vier dorpen in Yumbi, dat op ruim 300 kilometer van Kinshasa ligt. De regering schatte het aantal doden op 100. Ongeveer 465 huizen en gebouwen werden in brand gestoken of geplunderd, waaronder twee basisscholen en een gezondheidscentrum.

De lopende onderzoeken moeten aantonen wie wat heeft gedaan, zei Thioye, zodat de daders vervolgd kunnen worden.