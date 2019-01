Forza Ninove telt 50 procent meer leden sinds verkiezingen: “Ze komen naar mij als ze bij andere politiekers zijn langsgeweest”

Ninove - “We hebben sinds de lokale verkiezingen al vierhonderd extra lidkaarten verkocht en vanavond komen daar wellicht nog een vijftigtal bij.” Dat zegt Guy D’haeseleer van Forza Ninove op het nieuwjaarsfeest van zijn partij. Forza telt nu 50 procent meer leden dan voor de verkiezingen. De lokale kopman wordt in zijn stad toegejuicht voor zijn lijsttrekkersplaats bij de komende Vlaamse verkiezingen, al vertelt hij er eerlijk bij dat hij er door zijn ziekte misschien niet het maximum uit zal kunnen halen.

“Ik had eigenlijk gedacht dat er gelatenheid zou zijn, nu we niet in de coalitie zitten, maar ik merk er niets van”, zegt Guy D’haeseleer zaterdag voor aanvang van het nieuwjaarsfeest. “We kwamen 3 procent tekort voor een volstrekte meerderheid en ik denk dat we die makkelijk zouden halen, mochten het nu verkiezingen zijn. Ik kom vooral veel mensen tegen die nooit nog op Open Vld willen stemmen, nu die partij in een linkse coalitie zit.”

Politieke missie

Zaal De Linde in Ninove zat tegen 19.00 uur afgeladen vol voor de speech van de kopman, al zijn de pintjes vanaf nu betalend omwille van de sperperiode, waarschuwt hij op voorhand. Ook op de T-shirts staat een prijs, maar die blijven gretig aftrek vinden. Kop van Jut is N-VA, nog meer dan Open Vld. Het was N-VA’er Joost Arents die de coalitie aan een meerderheid hielp en zo Forza opnieuw tot de oppositie veroordeelde. “Joost de Rat volgde het grote voorbeeld van zijn voorzitter, die in Antwerpen samenhokt met links”, jut voorzitter Ilse Malfroot de Ninovieters op.

D’haeseleer noemt het doorbreken van het cordon in zijn speech de politieke missie voor de rest van zijn carrière. Hij wil er ook zijn campagne voor het Vlaams Parlement op focussen. “Ik had er zelf de voorkeur aan gegeven om in Ninove te blijven, maar Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken stond erop dat ik de Oost-Vlaamse lijst zou trekken”, geeft hij later aan. “Mijn gezondheid speelt me parten en verhinderde me de afgelopen legislatuur vaak om naar Brussel te komen.”

Ziekte van Ménière

D’haeseleer lijdt aan de ziekte van Ménière, die onlangs nog parlementslid Rob Beenders van sp.a ertoe noopte zijn politieke carrière stop te zetten. “Momenteel gaat het beter en er is goede hoop dat de ziekte ooit overgaat”, zegt D’Haeseleer. “Maar als ze weer de kop opsteekt, geef ik voorrang aan mijn dienstbetoon in Ninove.”

Daaraan besteedt de kopman makkelijk drie dagen per week, en hij schrijft er ook het succes van zijn partij aan toe. “Meestal komen ze bij mij terecht als ze al bij andere politiekers zijn langsgeweest, die hen vanalles hebben beloofd. Iedereen die mij contacteert krijgt een antwoord en ik ben ook eerlijk. Als iemand mij vraagt om een sociale woning of een plaats in het rusthuis, zeg ik hen dat ik daar niet voor kan zorgen.”

In het nabijgelegen Vlaams-Brabant krijgt D’haeseleer nu het gezelschap van lijsttrekker Dries Van Langenhove, de voorzitter van de extreemrechtse jongerenbeweging Schild & Vrienden. “Hij is jong, hij moet nog leren”, blijft D’haeseleer voorzichtig. “Maar als hij het verstandig aanpakt en geen zottigheden meer doet kan hij een smoel worden van de partij. Hij spreekt een bepaald publiek aan.”