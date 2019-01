Legale cannabiswinkel opent de deuren in drukke winkelstraat

Roeselare - Heel wat shoppers keken zaterdag hun ogen uit in de Ooststraat, de belangrijkste Roeselaarse winkelstraat. In ‘De Farmerie’ kan men voortaan legaal cannabis kopen. “Zes jaar geleden was dit in Vlaanderen overal taboe.”

Zaterdagmiddag hielden heel wat passanten halt aan de etalage van een nieuw winkeltje te midden van de Ooststraat. Daar werden verschillende soorten softdrugs gestald. In ‘De Farmerie’ bieden Floris Verschuere (27) en Florence Peel (29) CBD-producten aan. CBD is een van de twee hoofdbestanddelen van cannabis. Van THC, dat andere bestanddeel wordt je high, CBD blijkt bij heel wat mensen een positieve werking te hebben. Sommige gebruikers worden er rustig van, anderen hebben na gebruik minder last van spierpijn. Cannabis verkopen die minder dan 0,2 procent THC bevat, is volgens de regelgeving ook toegelaten. “Wij leerden CBD kennen via de mama van een vriend die het gebruikte toen ze kanker had. Het product had een positieve invloed op haar. Toen, zes jaar geleden, waren er al verschillende winkeltjes in Nederland waar olies of crèmetjes verkocht werden op basis van CB. Hier was dit lang taboe.”

Positieve invloed

Floris en Florence vroegen aan de stad de toelating om een dergelijke winkel in Roeselare te mogen starten. Die toelating kregen ze. “We voldoen aan alle wettelijke voorwaarden om dergelijke producten te mogen verkopen.” Sinds zaterdagmiddag hebben de twintigers, die enige tijd geleden ook al een webshop lanceerden, hun eigen stekje in de Ooststraat, de drukste winkelstraat in de stad. “We merken dat er heel wat mensen toch stoppen aan onze etalage. Nee, we zijn niet bang van negatieve reacties. We zijn overtuigd van de positieve invloed die onze producten kunnen hebben. Voor heel wat mensen is de wereld van cannabisproducten onbekend, daarom staan we hier om hun vragen te beantwoorden.”

In De Farmerie kunnen klanten veel meer kopen dan enkele producten om te rokken. “CBD kan gebruikt worden in thee of zelf als crème voor de huid. Ik ken zelf iemand die vroeger huidproblemen had en die na gebruik van een dergelijke crème nu een heel mooi gezicht heeft”, aldus Florence. Meer informatie omtrent de nieuwe opmerkelijke winkel is te vinden via www.defarmerie.be.