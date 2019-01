Onze journaliste duikt in het water als zeemeermin: “Als er eentje aan de kant zit die roseetjes drinkt, zou ik dát liever doen”

Het is een echte hype in Finland en ook in onze contreien duiken er meer en meer zeemeerminnen op. Het is een echte kunst om als de mythische wezens in het water te plenzen en om de techniek aan te leren, kunnen er lessen worden gevolgd. Onze journaliste wil het uitproberen en trekt een staart aan om door het water te glijden. “Ik vind dat je er direct mee weg was”, klinkt het in het zwembad. “Een echt natuurtalent.” Toch hoopt onze zeemeermin stiekem dat er ook meerminnen bestaan die liever genieten van een fris glaasje wijn.