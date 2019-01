Twee schietpartijen in Louisiana: vijf doden, onder wie ouders van 21-jarige dader

De dader is een 21-jarige man en wordt momenteel nog gezocht. Foto: Ascension Parish Sheriff’s Office / Shutterstock

In Baton Rouge, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Louisiana, zijn zaterdagochtend vijf mensen overleden na twee schietpartijen. Dat melden de lokale autoriteiten. De 21-jarige dader wordt momenteel nog gezocht. Twee van de dodelijk slachtoffers zouden zijn eigen ouders zijn.

De beide incidenten vonden zaterdagochtend plaats ruim 100 kilometer ten westen van New Orleans. Een ervan in Ascension Parish, een buurt ten oosten van de hoofdstad Baton Rouge, de andere in Livingston Parish, ten zuiden van de hoofdstad.

Jason Ard, politiechef in Livingston Parish, bevestigde de dood van drie inwoners via Facebook. Het zou gaan om de 43-jarige Billy Ernest en de jonge Tanner (17) en Summer (20) Ernest. Ook politiechef Bobby Webre, uit Ascension Parish, sprak over twee doden. Het gaat om het 50-jarige echtpaar Elizabeth en Keith Theriot.

Agenten zijn momenteel nog op zoek naar de dader. Het zou gaan om de 21-jarige Dakota Theriot, de zoon van het gelijknamige doodgeschoten koppel. De beide schietpartijen hebben volgens de lokale autoriteiten wellicht een connectie.