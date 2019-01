Anderlecht lijkt met jonkie te zullen starten tegen Eupen, aanwinst Zulj zit op de bank

Anderlecht zal vanavond tegen Eupen nog niet starten met Peter Zulj aan de aftrap. De Oostenrijkse aanwinst liet mooie dingen zien op training, maar heeft nog een conditionele achterstand. Zulj zal op de bank beginnen.

In principe verwachtte iedereen dan Pieter Gerkens als meest offensieve middenvelder, maar Gerkens deed gisteren niet mee tijdens de laatste training. Vrijdag verklaarde Rutten nochtans dat de Limburger hersteld was van zijn dijblessure, maar Gerkens lijkt toch niet 100 procent en speelt quasi zeker niet.

In dat geval zal Rutten op een jonkie moeten rekenen. De 17-jarige Yari Verschaeren lijkt eerste keuze, maar die heeft net gedaan met zijn examens. Sieben Dewaele is een alternatief. Trebel, Dimata en Bornauw zijn out, Amuzu is geschorst.