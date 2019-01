“We waren met 65.000 en ze luisterden niet. Dus komen we terug”

Amper vier dagen na de klimaatmars van de bosbrossers trekken vandaag opnieuw tien­duizenden mensen door Brussel om een krachtdadiger klimaatbeleid te eisen. De organisatoren hopen stiekem op nog meer volk dan bij de ­recordbetoging van december. De frustratie zit diep. “Vorige maand waren we met 65.000, maar we zijn amper gehoord door de politiek.”

De grootste klimaatmars ooit in ons land. Die trok op 2 december door Brussel. Tot ieders verbazing daagde toen een massa volk op om te betogen voor meer politieke daadkracht in de strijd tegen de klimaatopwarming. De organisatoren hadden toen gehoopt op “iets meer” dan 15.000 mensen, het vorige record. Maar ze kregen meer dan het viervoud op straat.

“Een niet te negeren signaal, dachten we”, zegt Karen Naessens van Rise for Climate, de organisator van de be­toging van vandaag. “Maar ons negeren is exact wat de politici deden, zowel op Belgisch als op Europees niveau. Uit frustratie hebben we daarom kort nadien een nieuwe manifestatie aangekondigd op Facebook. Twee dagen later bleken toch al 25.000 mensen geïnteresseerd.”

Wat de exacte opkomst wordt deze keer, is niet te voorspellen. Voorlopig zijn er online iets minder inschrijvingen dan vorig keer, maar het ging zaterdagavond wel al om bijna 30.000 mensen. Aan de mars van december ging meer voorbereiding en mobilisatie vooraf, onder meer via flyers. Jeugdbewegingen waren massaal aanwezig. Maar ook voor komende zondag hebben KSA en Chiro opgeroepen mee te betogen, de Scouts dit keer niet.

Ook opnieuw studenten en scholieren

Er loopt morgen sowieso wel een ­delegatie scholieren mee, onder wie Anuna De Wever en Kyra Gantois, boegbeelden van Youth For Climate. Tijdens ‘hun’ optocht afgelopen donderdag (goed voor 35.000 betogers) is opgeroepen om dit weekend opnieuw naar Brussel te komen.

Er is ook steun van Students for Climate, een organisatie van hogeschool- en universiteitsstudenten die zich donderdag officieel voorstelde. De studenten, die actief zijn in élke Belgische studentenstad, eisen dat er één federale klimaatminister komt die meteen een ambitieus plan op tafel legt. “De klimaatopwarming aanpakken, is geen kwestie van individuele acties”, zegt initiatiefnemer Bakou Mertens (22). “Het is een politiek probleem dat structurele maatregelen vraagt.” Gratis openbaar vervoer bijvoorbeeld, of goedkope groene energie. “Maar geen asociale maatregelen die de armen en middenklasse treffen.”

Stewards gezocht

De politie gaat uit van 30.000 betogers, minder dan de helft dus van in december. “Maar we hopen toch dat alle aandacht van de afgelopen dagen voor meer volk zorgt”, zegt Karen Naessens.

Er werden gisteren in elk geval nog extra stewards gezocht en de NMBS zet extra treinen in. Wie met de trein komt, krijgt de raad in de voormiddag naar Brussel te reizen. Om 13 uur verzamelt de massa aan het Noordstation, een uur later begint de mars.