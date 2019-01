Het drukke weekend van de videoref: in elke wedstrijd was er al een ingreep

Tegenwoordig kijken we al niet meer gek op wanneer de VAR eens tussenkomt, maar op speeldag 23 van de Jupiler Pro League heeft de videoref al zijn handen vol gehad. In elk van de vijf reeds gespeelde wedstrijden was er al een tussenkomst en, belangrijker: telkens had de VAR het bij het rechte eind. Een overzicht van een druk VAR-weekend.

Beginnen doen we bij de enige match die vrijdagavond gespeeld werd: die tussen Antwerp en Standard. Met nog een dik kwartier op de klok kwam Standard op voorsprong dankzij Lestienne, die dankzij Carcela de bal maar moest binnentikken. De lijnrechter keurde het doelpunt eerst af, maar na een interventie van de videoref ging het Luikse feestje toch door. Voor heel even, want enkele minuten later hing Dieumerci Mbokani de bordjes alweer gelijk. 1-1 was ook de eindstand.

2. Charleroi - Waasland-Beveren: doelpunt Osimhen wordt afgekeurd

Charleroi moest op slag van rust aan de bak, want het stond 1-2 achter tegen Waasland-Beveren. Victor Osimhen scoorde bij het ingaan van de blessuretijd echter de 2-2. Lang bleef dat echter niet op het bord, want vlak daarvoor had Perbet de bal uit de handen van doelman Roef getrapt. Scheidsrechter Kevin Van Damme trok zijn conclusies nadat hij de beelden had gezien en keurde de goal af. Osimhen zou in de tweede helft opnieuw scoren, deze keer bleef het doelpunt wél staan.

3. Cercle Brugge - STVV: doelpunt Lusamba wordt afgekeurd

Ook Cercle Brugge keek tegen een 1-2 achterstand aan tegen STVV toen een doelpunt werd afgekeurd. Bij groen-zwart was het Lusamba die scoorde, maar door een voorafgaande fout van Mercier op Kamada werd de gelijkmaker weer van de tabellen geveegd door scheidsrechter Laforge.

4. Lokeren - Zulte Waregem: doelpunt Harbaoui afgekeurd

Hij had net de 0-3 gescoord en in de eerste helft kwam ook de openingstreffer van zijn voet: Hamdi Harbaoui was opnieuw in vorm. In minuut 78 scoorde hij zijn derde van de avond op fraaie wijze, maar een hattrick werd het niet. Wesley Alen keurde het doelpunt af wegens buitenspel. Zo bleef het ‘slechts’ 0-3.

5. Racing Genk - Moeskroen: bezoekers krijgen penalty

De wedstrijd was net een kwartier ver toen Taiwo Awoniyi in het strafschopgebied werd afgestopt door Joseph Aidoo. Scheidsrechter Jan Boterberg zag er aanvankelijk een schwalbe in en trok geel voor Awoniyi, maar na een signaal van de VAR ging hij toch even naar de zijlijn om beelden te bekijken. De ref veranderde zijn oordeel: weg gele kaart, penalty voor Moeskroen. Mbaye Leye miste niet en luidde zo een verrassende zege in voor de bezoekers, die uiteindelijk met 1-2 zouden winnen bij de competitieleider.

