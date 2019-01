Persconferentie na Beerschot Wilrijk-KV Mechelen wordt wel erg persoonlijk: Vrancken stapt op, Vreven roept hem “amateur!” na

De topper in 1B tussen Beerschot Wilrijk en KV Mechelen is zaterdagavond op een 0-0 gelijkspel geëindigd. Tussen de lijnen zorgden twee rode kaarten voor de bezoekers voor beroering, maar na afloop werd er ook stevig van katoen gegeven op de persconferentie.

KV Mechelen-trainer Wouter Vrancken sneerde dat Beerschot Wilrijk “alles gedaan had om hen te destabiliseren” en dat hij “al genoeg van Beerschot gehoord had”. Waarop de trainer het antwoord van zijn collega Stijn Vreven niet afwachtte en prompt opstapte, na een persconferentie die amper drie minuten geduurd had. Vreven repliceerde meteen: “Dat zegt genoeg over jou… Amateur!”