Milieubewuste chauffeur? Misschien toch niet. Kwart ‘groene’ auto’s tankt grijze stroom

Deze Tesla die in Noorwegen de batterijen oplaadt, jaagt minder CO2 in de atmosfeer dan dezelfde auto die in Polen rondrijdt Foto: Getty Images

Meer dan één op twee Belgen die vandaag hybride of elektrisch rijdt, laadt de batterij van zijn wagen niet op met groene stroom of staat daar niet bij stil. Nochtans was net het milieu voor de meesten hét argument om zo’n ‘groene’ auto aan te schaffen.

Van een contradictie gesproken: hoewel 91 procent van de Belgen die vandaag elektrisch of hybride rijden dat vooral uit ecologische overwegingen doen, moet meer dan de helft van deze chauffeurs (56 procent) toegeven dat ze geen groene stroom ‘tanken’ of dat ze geen flauw idee hebben hoe hun elektriciteit wordt opgewekt. Net geen kwart van hen (24 procent) tankt zelfs ‘grijze’ stroom, opgewekt in vervuilende elektriciteitscentrales. Dat blijkt uit een bevraging door iVox in opdracht van Volvo.

Mark Pecqueur, docent Autotechnologie aan de Thomas More Hogeschool, is niet verbaasd. “Tenzij je een groenestroomcontract hebt gesloten, is het is niet altijd even makkelijk om te achterhalen waar je stroom effectief vandaan komt. Of welk deel van je elektriciteit groen is – dus uit hernieuwbare bronnen als zon, wind en water – en hoeveel grijs, dus afkomstig uit steenkool, aardolie of kernenergie. Al wil ik er hier wel op wijzen dat kerncentrales een pak minder CO 2 uitstoten.”

Noorse elektriciteit groener dan Poolse

Los van de discussie welke energiebron te verkiezen is, benadrukt de autospecialist dat je de impact van de energiemix op de milieubalans van de elektrische of hybride auto niet mag onderschatten. “Om het met een boutade te zeggen: de elektrische auto is niet overal even milieuvriendelijk. Neem nu een land als Polen, dat het merendeel van zijn elektriciteit opwekt met bruinkool. Daar zal de reële CO 2 -uitstoot over de hele levenscyclus van een elektrische auto niet zo heel veel beter zijn dan die van de huidige generatie verbrandingsmotoren. Omgekeerd zie je in landen als Frankrijk, dat het gros van zijn energie met kerncentrales opwekt, of Noorwegen, dat al langer de kaart van de hernieuwbare energie heeft getrokken, dat elektrische auto’s er veel milieuvriendelijker zijn als het op CO 2 -uitstoot aankomt.”