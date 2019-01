Kleine Julen (2) wordt vandaag al begraven naast zijn broertje

De Spaanse peuter die overleed na een val in een slecht afgesloten waterput, wordt zondag begraven. Het lichaampje van Julen (2) werd in de nacht van vrijdag op zaterdag pas gevonden door reddingswerkers na 13 dagen graven, de autopsie vond zaterdag plaats.

Volgens Spaanse media vindt zondag om 12.30 uur een religieuze afscheidsceremonie plaats op de begraafplaats van El Palo, een aan het strand gelegen wijk in Malaga. Om 13.30 uur volgt dan de begrafenis zelf. Julen zal bij zijn broertje Oliver begraven worden, dat in 2017 overleed aan hartfalen tijdens een strandwandeling.

Het lichaam van Julen Roselló werd in de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 1.25 uur gevonden in een waterput in het dorpje Totalán, na een reddingsoperatie van 13 dagen. Zaterdagochtend werd het lijkje naar een forensisch instituut in Malagá gebracht voor een autopsie.

Meteen na val overleden

Het Openbare Ministerie heeft de resultaten daarvan nog niet officieel vrijgegeven, maar volgens verschillende Spaanse media zou de peuter een “vrije val” van zo’n 71 meter gemaakt hebben, met zijn voetjes naar beneden en de armpjes omhoog, tot op het punt waar de mijnwerkers hem later troffen. Daarnaast is er sprake van een “ernstig hoofdletsel” en “meerdere kneuzingen en verwondingen”. Verwondingen die hij vermoedelijk opliep door herhaaldelijk tegen stukken steen en hard zand te botsen.

De verwondingen van het jongetje wijzen erop dat hij onmiddellijk na zijn val is overleden, en dus niet langer heeft geleden. Geen pijn, geen dorst, geen honger. Al is dat een magere troost voor de ouders.

De ouders van Julen, José Roselló en Victoria García, verloren in 2017 al een kind. Foto: REUTERS

Het lichaam van Julen werd zaterdag na de autopsie overgebrcht naar een rouwcentrum nabij de woonplaats van zijn ouders. Foto: EPA-EFE