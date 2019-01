Golfclub van Trump ontslaat 12 illegale arbeiders die al jaren aan het werk waren

Twaalf immigranten die illegaal in de VS waren en al jaren aan de slag waren in een van de golfclubs van president Donald Trump, zijn ontslagen. Nochtans waren de uitbaters van de club van in het begin op de hoogte van het statuut van de werknemers, zegt hun advocaat zaterdag aan de Amerikaanse media.

De twaalf werden op 18 januari ontslagen door de Trump National Golf Club in Westchester County, New York. Verschillende van hen werkten al meer dan 10 jaar in de club, en volgens advocaat Anibal Romera wisten de managers dat de arbeiders valse documenten hadden ingediend. “Dit is onzin. Mensen waren daar gedurende 12, 13, 14 jaar”, aldus de advocaat. “Eén van hen de sleutel had van de slaapkamer van Eric Trump.”

Afgelopen maand gaven werknemers van een andere Trump-golfclub in New Jersey ook al toe dat ze aangenomen werden terwijl de verantwoordelijken wisten dat ze illegaal in het land verbleven. Ze hielpen zelfs een van hen aan valse documenten.

“Normale gang van zaken”

Eric Trump noemt de praktijken de normale gang van zaken. “We doen grote inspanningen om werknemers te identificeren die valse documenten gebruiken om op een onwettige manier aan een baan te geraken”, zegt hij aan persagentschap Associated Press. “Indien iemand wordt geïdentificeerd, wordt hij meteen ontslagen”, aldus Trump, eraan toevoegend dat “het systeem kapot is”.

President Trump heeft al vanaf het begin van zijn campagne mensen zonder papieren een bedreiging genoemd voor de economie, omdat ze jobs van Amerikaanse burgers afnemen. Ook brengen sans-papiers volgens hem drugs en criminaliteit het land binnen.

Trump hevelde het dagelijks bestuur van zijn zaak over aan zijn twee volwassen zonen Eric en Donald Jr. toen hij president werd. De Trump Organization baat wereldwijd 17 golfclubs uit.