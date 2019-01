Nu ook officieel voorgesteld: Matias Suarez (ex-Anderlecht) trekt naar Copa Libertadores-winnaar River Plate

Zoals verwacht heeft Matias Suarez op zijn 30e nog een toptranfer versierd. De voormalige aanvaller van Anderlecht trekt naar River Plate, dat eind 2018 nog de Copa Libertadores won. De traditieclub uit Buenos Aires ligt voor hem een contract van drie seizoenen klaar.

Dit seizoen was Suarez goed voor twee doelpunten in 13 optredens. De aanvaller komt over van Belgrano, waar hij aanvoerder was. De transfersom bedraagt zo’n 2,6 miljoen euro. Er hangt Suarez wel nog een monsterboete boven het hoofd, nadat het TAS besliste dat de Argentijn onwettig zijn contract bij Anderlecht verbrak. Zijn ex-club zou zelfs met de transfersom die het nu krijgt niet in staat zijn om de boete op te hoesten. Suarez heeft de middelen wel, maar kan nog altijd weigeren. In dat geval zal Anderlecht zijn groepsverzekering blokkeren.

Ya se puso el Manto Sagrado #BienvenidoMatías pic.twitter.com/n1jWKE5rlR — River Plate (@CARPoficial) 27 januari 2019