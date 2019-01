Belg (51) omgekomen bij crash tussen helikopter en vliegtuig in Italiaanse Alpen, vlieginstructeur gearresteerd

Bij de crash tussen een helikopter en een vliegtuigje in de Italiaanse Alpen is vrijdag ook een Belg om het leven gekomen. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan onze redactie. De 51-jarige A. G. zat als leerling-piloot in het vliegtuigje, zijn lichaam werd zaterdag geborgen door Italiaanse reddingswerkers.

De crash vond vrijdag plaats boven de Rutor-gletsjer in de Italiaanse Alpen, vlakbij het ski-oord La Thuile in de provincie Aosta nabij de Franse grens: een ultralicht vliegtuigje kwam er in botsing met een helikopter die gebruikt wordt om skiërs af te zetten. In eerste instantie was er sprake van vijf doden, maar zaterdag vonden de 20 redders nog twee lichamen op zo’n 50 meter van de wrakken, bedolven door sneeuw.

Volgens het Italiaanse persbureau Ansa stierven in de helikopter vijf mensen: piloot Maurizio Scarpelli (53), berggids Frank Henssler (49), en drie Duitse skiërs. Twee inzittenden van het vliegtuigje overleefden de crash evenmin: de Fransman Bruno Marais (59) en de Belg A. G. (51), een man uit Waals-Brabant. Het zouden de lichamen van de Fransman en onze landgenoot zijn die zaterdag pas werden geborgen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt vandaag het overlijden van onze landgenoot. “Zowel onze diensten in Brussel als onze ambassade in Rome volgen sinds zaterdag alles op. Ze staan de familie bij, onder meer bij de repatriëring van het lichaam van het slachtoffer”, klinkt het.

Er waren geen getuigen van de crash, maar volgens hoofd van de reddingsdienst Paolo Comune vond de botsing “waarschijnlijk plaats op enkele tientallen meters hoogte”, waarna de wrakstukken van het vliegtuig verspreid werden over een oppervlakte van zo’n 400 vierkante meter.

Video: Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

Instructeur gearresteerd

Twee mensen overleefden de botsing, maar liepen ernstige verwondingen op: de Duitse skiër Martin Warner (34) in de helikopter, en de Fransman Philippe Michel (64) in het kleine vliegtuig. Het vliegtuigje in kwestie was een model ‘San Jodel D.140 Mousquetaire’, dat was opgestegen in het Franse Megève en wilde landen op de gletsjer. Michel was vlieginstructeur en zat achterin het toestel, Marais en A.G. waren leerling-piloot en zaten voorin.

De openbare aanklager van de provincie Aosta, Paolo Fortuna, opende alvast een onderzoek naar de omstandigheden van de crash. Volgens de Italiaanse politie kwam het vliegtuig namelijk in het Italiaanse luchtruim terecht zonder de Italiaanse luchtverkeersleiding op de hoogte te brengen. Vlieginstructeur Michel werd daarom in verdenking gesteld van doodslag.

De man is buiten levensgevaar, maar vertoeft nog steeds op de dienst intensieve verzorging van het Parini-ziekenhuis van Aosta. Daar werd al een poging gedaan om hem te ondervragen, maar volgens Italiaanse media weigerde de Fransman te antwoorden op vragen van de onderzoekers. “Op dit moment is mijn cliënt in shock, en kan hij nog niet reconstrueren wat er is gebeurd”, aldus zijn advocaat Jacques Fosson. Eerder zou hij al wel tegen de reddingswerkers hebben gezegd dat ze “de helikopter niet hadden gezien, die verscheen plots voor ons”.

Michel is wel formeel gearresteerd, en wordt bewaakt. Indien zijn verwondingen het toelaten, zal hij overgebracht worden naar de gevangenis in Brissogne.